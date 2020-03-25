От коронавируса вылечился самый старый человек в Великобритании: в молодости он работал над созданием важного лекарства

В Великобритании от коронавируса вылечился 98-летний герой Второй Мировой войны Джек Боуден - он являлся самым пожилым человеком, который здесь подхватил вирус.

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Как пишет The Daily Mirror, известный в прошлом фармацевт попал в больницу 16 марта. 20 марта его вернули в дом престарелых.

Младший сын Боудена рассказал, что пенсионер поступил в госпиталь с подозрением на инфекцию мочевыводящих путей. Несмотря на это, врачи попросили его пройти тест на COVID-19 и он оказался положительным.

Сын пенсионера говорит, что тот чувствовал себя отлично на протяжении всего периода болезни.

Отметим, что во времена Второй Мировой войны Боуден разрабатывал пенициллин в Королевской медицинской школе военно-морского флота.

Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обьявил в стране жесткий карантин и призвал не пользоваться общественным транспортом, но в Лондоне, подобно Киеву, произошел транспортный коллапс.