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Молодая российская спортсменка пыталась покончить с собой из-за сексуальных домогательств

четверг, 26 марта 2020, 21:35
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21-летняя российская борчиха Марьям Есеркеева стала инвалидом в результате попытки суицида из-за сексуальных домогательств со стороны тренера.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Volga.News.

Инцидент произошел в декабре прошлого года, но о нем стало известно только сейчас. 11 декабря Есеркеева выпрыгнула из окна четвертого этажа гостиницы. В результате падения она получила множественные переломы и черепно-мозговую травму. Девушка провела в коме два месяца. Сейчас он пришла в себя, но ей присвоена первая группа инвалидности.

По словам отца девушки, Кэлиса Есеркеева, он будет добиваться уголовного преследования тренера дочери – Сергея Герасимова. Отец рассказал, что Марьям переехала в Самару по совету тренера и жила в его квартире. В сентябре тренер позвонил родителям девушки и попросил ее забрать. Родители созвонились с девушкой, которая заявила, что ее избили. Через несколько дней семья узнала, что Марьям вновь избили. Отец прилетел в Самару и нашел дочь в неадекватном состоянии. Врачи диагностировали у нее застарелые травмы головы. Кэлис хотел увезти Марьям домой, но она попросила дать ей несколько дней, чтобы собрать вещи.

Как рассказал Кэлис, ранее дочь в разговоре с матерью сообщила о домогательствах тренера. В данный момент полиция разбирается с обстоятельствами дела.

Ранее сообщалось, что американская спортсменка объявила о домогательствах со стороны тренера.

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