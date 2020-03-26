Украинские боксеры признаны величайшими в XXI веке

Братья Кличко признаны величайшими боксерами супертяжелого веса в XXI веке по версии авторитетного испанского издания Marca.

Первое место в рейтинге досталось Владимиру, а второе - Виталию. На третьей позиции оказался британец Энтони Джошуа, четвертым стал его соотечественник Тайсон Фьюри, а пятерку лучших замкнул американец Деонтей Уайлдер.

Владимир Кличко на профессиональном ринге провел 69 боев. В его активе 64 победы и 5 поражений. Он владел титулом чемпиона мира на протяжении 4 382 дней (12 лет), что является рекордом для супертяжелого веса. В поединках за чемпионский титул он победил 23 боксеров, что также является уникальным достижением для королевского дивизиона.

Виталий Кличко в профессионалах провел 47 боев. На его счету 45 побед и всего 2 поражения. Оба проигрыша он потерпел в боях, в которых получал травмы, из-за чего не смог продолжать поединок.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский боксер ворвался в число лучших супертяжей мира.