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Звезде "Реала" грозит реальный тюремный срок: детали скандала

четверг, 26 марта 2020, 13:20
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Звездный нападающий мадридского "Реала" Лука Йович может получить реальный тюремный срок за нарушение карантина.

Об этом сообщает TMZ.

Согласно информации источника, несколько дней назад футболист отправился из Испании в Сербию, чтобы навестить свою беременную подругу. После этого в социальных сетях были опубликованы фото игрока с избранницей из ночного клуба.

Власти Сербии обвинили Йовича в том, что во время введенного в стране карантина он не придерживался правила о самоизоляции, и пригрозили ему реальным тюремным сроком.

Сам футболист в своих действиях криминала не увидел. Он уже заявил, что два его теста на коронавирус дали негативный результат. Опубликованные же фотографии, по его словам, были сделаны задолго до его поездки еще в Испании.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из-за коронавируса скончался бывший президент "Реала".

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