Милевский принес "Динамо" первую победу в чемпионате Беларуси: видео

В матче 2-го тура чемпионата Беларуси брестское "Динамо" в гостях нанесло поражение "Слуцку" благодаря голу украинского нападающего Артема Милевского.

Экс-форвард киевского "Динамо" и сборной Украины отметился забитым мячом на 19-й минуте встречи. После подачи со штрафного Милевский поразил ворота хозяев ударом головой. Интересно, что голевую передачу ему отдал другой украинец - Александр Нойок. Этот гол так и остался единственным в матче.

Для "Динамо", которое является действующим чемпионом страны, эта победа стала первой в чемпионате. В активе команды из Бреста после 2 матчей 4 очка. На счету "Слуцка" на очко меньше.

ЧЕМПИОНАТ БЕЛАРУСИ

2-й тур

СЛУЦК - ДИНАМО Брест - 0:1

Гол: Милевский, 19.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" ответил на слухи о новом тренере.