Британский боксер показал, как нужно правильно бить жену и угодил в крупный скандал

Британский боксер Билли Джо Сондерс в своем Instagram опубликовал видео с тренировкой ударов по груше, назвав его "Как правильно бить жену в условиях карантина".

Через некоторое время британец удалил видео, так как на него посыпались оскорбления из-за пропаганды домашнего насилия. Сондерс был вынужден принести извинения и заявить, что он не применяет насилия по отношению к жене.

30-летний Сондерс является непобежденным боксером, который выступает в средней (до 72,574 кг) и во второй средней (76,203 кг) весовых категориях. За свою профессиональную карьеру он провел 29 боев и одержал 29 побед (14 - нокаутом). Сондерс является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе.

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