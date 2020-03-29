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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Лидер "Динамо" шокировал фанатов и свою собаку новым имиджем: опубликовано фото

воскресенье, 29 марта 2020, 17:37
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Полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков неожиданно побрился налысо, находясь в карантине, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.

Футболист опубликовал фотографию в сториз своего Instagram. В кадр также попала собака, удивленная новым имиджем игрока.

Поступок Цыганкова также удивил футбольных болельщиков.

"Картина называется: "Шел 14-й день карантина... Мы развлекались как могли"

"В 2016 все футболисты красились в белый, в 2020 из-за карантина все стригутся налысо)"

"Я солидарен с песиком".

"Каждый сходить с ума по своему)))) Карантин, что поделаешь)))", - пишут пользователи.

Напомним, что в данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что Цыганков удивил фанатов имиджем на своем дне рождения.

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