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Боец-сторонник ДНР намерен вернуться в Украину

понедельник, 30 марта 2020, 09:28
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Боец UFC Никита Крылов, ранее выходивший на бой под российским флагом и заявлявший о готовности воевать на стороне так называемой ДНР, рассказал, что намерен вернуться в Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Слова Крылова приводит "Спорт-Экспресс".

Так, уроженец Луганской области заявил, что получить российский паспорт у него не получилось, так как из-за постоянных перемещений у него обнулилась квота на временное проживание. "Я по факту не из Украины сейчас и не из России. А сейчас мне нужно в Украину. У меня загранпаспорт закончился. Сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе", - сказал Крылов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что UFC выступил с важным заявлением по самому ожидаемому бою года.

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