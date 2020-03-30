Боец-сторонник ДНР намерен вернуться в Украину

Боец UFC Никита Крылов, ранее выходивший на бой под российским флагом и заявлявший о готовности воевать на стороне так называемой ДНР, рассказал, что намерен вернуться в Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Слова Крылова приводит "Спорт-Экспресс".

Так, уроженец Луганской области заявил, что получить российский паспорт у него не получилось, так как из-за постоянных перемещений у него обнулилась квота на временное проживание. "Я по факту не из Украины сейчас и не из России. А сейчас мне нужно в Украину. У меня загранпаспорт закончился. Сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе", - сказал Крылов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что UFC выступил с важным заявлением по самому ожидаемому бою года.