UFC выступил с важным заявлением по самому ожидаемому бою года

Бой по правилам смешанных единоборств за пояс чемпиона UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, как и планировалось, состоится 18 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба UFC в Instagram.

Ранее на официальном сайте организации появилось сообщение, что бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, который должен был пройти в Barclays Center в Бруклине, отменен. Однако несколько часов назад в социальной сети пресс-служба UFC опубликовала фото бойцов с кратким комментарием: "До турнира UFC 249 осталось четыре недели".

Пока остается неизвестным, где именно состоится бой, который уже окрестили самым ожидаемым в текущем году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский чемпион UFC громко оскандалился на битве взглядов.