Ломаченко извинился перед болельщиками за скандальный пост - фото

Украинский чемпион мира по версиям WBC, WBO и WBA по боксу в легком весе Василий Ломаченко удалил свой скандальный пост, в котором призвал рисовать на обратной стороне дверей домов кресты, так как такое указание было дано "самой Богородицей монахам на Святой Горе".

В новом сообщении в Instagram боксер извинился перед всеми православными. Ломаченко отметил, что сначала он должен был проверить информацию через достоверный источник. "Я удалил пост в связи с тем, что эта информация оказалась фейковой".

Instagram Василия Ломаченко

32-летний Ломаченко провел 15 боев на профессиональном ринге, одержал 14 побед (10 - нокаутом) и потерпел одно поражение.

Ранее "Апостроф" сообщал, что по главному бою в карьере Ломаченко принято радикальное решение.