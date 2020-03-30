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Организаторы приняли решение по самому сложному бою в карьере Усика

понедельник, 30 марта 2020, 16:19
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Бой между украинским боксером супертяжелого веса Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой официально отменен.

Об этом говорится в заявлении промоутерской компании Matchroom Boxing.

В частности сказано, что все бои, которые должны были состояться в мае под эгидой компании, перенесены в связи с эпидемией коронавируса. Новая дата поединка между Усиком и Чисорой станет известна позже. Не исключено, что бой состоится в июле.

Поединок между украинцем и британцем должен был пройти 23 мая на арене О2 в Лондоне.

33-летний Усик за свою карьеру провел 17 боев, в которых одержал 17 побед (13 - нокаутом). Ранее украинец был абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, но отказался от титулов ради перехода в дивизион выше.

36-летний Чисора выходил в ринг 41 раз, одержал 32 победы (23 - нокаутом) и потерпел девять поражений.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик был включен в число лучших тяжеловесов мира.

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