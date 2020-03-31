Известный футболист находится в критическом состоянии с диагнозом коронавирус

Легенда турецкого футбола Рюшту Рекбер, у которого ранее был диагностирован коронавирус, находится в критическом состоянии в больнице.

Об этом сообщает Marca со ссылкой на турецкие СМИ.

В последние часы у 46-летнего экс-вратаря серьезно ухудшилось состояние.

Отмечается, что коронавирусом легендарный футболист заразился от своей жены Исил, которая посещала США. Супруга не выдержала 14-дневный карантин, за что ранее была раскритикована в социальных сетях.

Рекберу принадлежит рекорд по количеству сыгранных матчей за сборную Турции. В ее составе в период с 1994 по 2012 годы бывший вратарь сыграл 120 матчей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист сборной Украины эмоционально высказался о коронавирусе.