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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Вы идиоты: футболист сборной Украины эмоционально высказался о коронавирусе

вторник, 31 марта 2020, 09:39
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Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский поделился мнением об эпидемии коронавируса.

Слова футболиста приводит "Телеграф".

Так, 26-летний хавбек рассказал, что в Италии две медсестры покончили жизнь самоубийством. Он признался, что видеть столько смертей - сложно. Также футболист сообщил, что все, что говорится о сегодняшней ситуации в Италии, является правдой.

"Кто думает, что коронавирус – это шутка, то вы идиоты", - сказал Малиновский.

По состоянию на утро 31 марта общее количество людей в мире, заразившихся коронавирусом, составляет 785 979 человек. От болезни скончалось 37 810 человек.

Ранее "Апостроф" сообщал, что эффектная жена звезды сборной Украины похвасталась дорогостоящим подарком от клуба.

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