Лучшего футболиста планеты представили в образе легендарного революционера - фото

Авторитетное французское спортивное издание L'Equipe поместило на главную страницу своего нового номера капитана "Барселоны" Лионеля Месси в образе известного кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.

Снимок прокомментирован словами: "Лионель Месси. Барселонский Че". Этим фото издание отдало должное аргентинскому футболисту, который накануне сообщил, что его команда приняла решение пойти на снижение заработной платы на 70% ради клуба, который из-за эпидемии коронавируса оказался в сложном финансовом положении.

Напомним, сезон в европейском футболе был приостановлен. Все ведущие клубы Европы на время были вынуждены уйти на карантин.

Ранее "Апостроф" сообщал, что французский телеканал допустил курьезную ошибку, спутав Месси с его двойником.