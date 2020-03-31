В семье звезды НХЛ случилась ужасная трагедия: фото

У финского хоккеиста клуба НХЛ "Нэшвилл Предаторз" Микаэля Гранлунда родилась мертвой дочь.

Об этом сообщила жена 28-летнего спортсмена Эмми в Instagram.

"Наш маленький ангелочек родился во вторник без сердцебиения. Мы сохраняем надежду, зная, что она где-то там, наблюдает за нами как наш ангел-хранитель, и верим, что на все есть причина", - написала Гранлунд.

Instagram Эмми Гранлунд

Микаэль и Эмми познакомились летом 2012 года. Поженилась пара в 2018 году. Сейчас хоккеист и его супруга-модель воспитывают мальчика, который родился у них в феврале прошлого года.

Главным достижением в карьере Гранлунда является победа на чемпионате мира 2011 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что из-за коронавируса был отменен чемпионат мира по хоккею.