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Очередная жертва коронавируса: отменен еще один топ-турнир

суббота, 21 марта 2020, 17:04
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Чемпионат мира по хоккею, который в этом году должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Также не состоится ежегодный конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе с 21 по 23 мая текущего года. Оценка организационных и спортивных последствий отмены чемпионата мира будет дана организацией позже.

Отмечается, что вопрос о переносе турнира в другую страну не рассматривался, так как такие решения вправе принимать лишь ежегодный конгресс IIHF.

Комментируя решение об отмене чемпионата мира, президент IIHF Рене Фазель сказал: "Это жестокая реальность для международной хоккейной семьи, но мы должны с ней смириться. Коронавирус - это глобальная проблема, которая требует значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в НХЛ произошла эпичная драка двух великанов.

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