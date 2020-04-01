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Домработник Валя: игрок сборной Украины удивил перевоплощением во время карантина - фото

среда, 01 апреля 2020, 11:31
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Полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко перевоплотился в домработника во время карантина, на который ушли клубы отечественной Премьер-лиги из-за эпидемии коронавируса.

Футболист предстал в образе уборщицы. Снимки 30-летний хавбек прокомментировал словами: "Если во время карантина жена заставляет делать уборку, на помощь придет домработник Валя".

Instagram Тараса Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

В настоящее время Степаненко восстанавливается после травмы, которую получил в матче 21-го тура чемпионата Украины против "Днепра-1". Всего в нынешнем сезоне полузащитник сыграл за "Шахтер" 28 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Ранее "Апостроф" сообщал, что тренер "Шахтера" эмоционально высказался о карантине.

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