Поход в супермаркет сложнее, чем матч Лиги чемпионов: тренер "Шахтера" эмоционально высказался о карантине

Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру в в своем блоге рассказал о том, как относится к ситуации, в которой сейчас оказался мир. Сейчас наставник находится в Киеве, где ввели жесткие ограничительные меры из-за коронавируса.

"Сегодня пройдет еще один день. Я пытаюсь держать себя в тонусе, но мне не хватает тренировок, матчей, видеоразбора соперника, планировки, предматчевого мандража, соревновательного стресса, боли, радости победы, грусти поражения - всех этих эмоций, которые делают тебя счастливым.

Не знаю, когда все вернется в нормальное русло. 10 дней назад я думал об ответном матче Лиги Европы и игре с "Динамо" Киев. Сегодня я думаю о маске, антисептике, умывании рук, способе поздороваться с другом. И о рискованном походе в супермаркет, куда более сложном, чем матч с "Манчестер Сити" или "Аталантой". Как это все стало возможным?" - пишет он.

Тренер отмечает, что весь мир должен сплотиться, чтобы справиться с ситуацией.

"Что произошло с нами? Почему?

Знаю, что сейчас наиболее важная вещь - это справиться с ситуацией, а не искать ответ на вопрос "почему". Но время настанет для этих "почему". Хотя бы потому, что в следующий раз мы должны быть готовы гораздо лучше", - отметил он.

Напомним, что пока европейские первенства взяли паузу из-за коронавируса, Украина "отличилась" проведением товарищеского матча, которого по факту не было.