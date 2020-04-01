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Месси или Роналду: легенды футбола определили лучшего игрока современности

среда, 01 апреля 2020, 14:29
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Большинство легендарных футболистов и тренеров отдали предпочтение форварду "Барселоны" Лионелю Месси перед нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду в их противостоянии за звание лучшего футболиста современности.

Об этом сообщает издание Givemesport.

Так, свои голоса за аргентинца отдали 13 человек. Это Диего Марадона, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм, Марко ван Бастен, Златан Ибрагимович, Фабио Капелло, Роналдиньо, Диего Симеоне, Роналдо, Юрген Клопп, Уэйн Руни, Стивен Джеррард и Анхель Ди Мария. За португальца проголосовало шесть человек - Пеле, Роберто Карлос, Алекс Фергюсон, Зинедин Зидан, Килиан Мбаппе и Икер Касильяс.

Ранее "Апостроф" сообщал, что лучшего футболиста планеты представили в образе легендарного революционера.

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