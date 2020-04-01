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Мисс Италии и сотрудница европейского топ-клуба станцевала без нижнего белья - видео

среда, 01 апреля 2020, 15:43
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Ведущая клубного телеканала туринского "Ювентуса" и бывшая мисс Италии Кристиана Чиаботто вызвала грандиозный ажиотаж среди поклонников своим танцем.

Видео своего выступления в домашних условиях девушка выложила в Instagram.

За сутки ролик собрал почти 200 тыс. просмотров. При этом многие пользователи предположили, что Чиаботто танцевала без нижнего белья.

Чиаботто была признана самой красивой девушкой Италии в 2004 году. После этого она начала карьеру на телевидении. Летом 2013 года девушка стала ведущей клубного телеканала "Ювентуса".

В сентябре прошлого года Чиаботто вышла замуж за бизнесмена Марко Россио. До этого на протяжении 12 лет она встречалась с актером Фабио Фулько.

Ранее "Апостроф" сообщал, что звезда футбола и его девушка заразились коронавирусом.

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