Лучший футболист мира повеселил сеть тренировкой сына на карантине: видео

Лучший футболист планеты, форвард каталонской "Барселоны" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси порадовал подписчиков забавным видео тренировок своего младшего сына Чиро на карантине.

На опубликованных в Instagram кадрах Месси-младший улегся на настил тренажерного зала и пытался качать пресс, повторяя за своим отцом. При этом сам Месси считал его подъемы.

После этого отец и сын поменялись местами, и уже Месси-старший наглядно показал сыну, как правильно следует выполнять упражнение.

Напомним, что в конце марта авторитетное французское спортивное издание L'Equipe поместило на главную страницу своего нового номера капитана "Барселоны" Лионеля Месси в образе известного кубинского революционера Эрнесто Че Гевары.