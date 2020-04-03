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Эффектная жена украинского футболиста заразилась коронавирусом: фото

пятница, 03 апреля 2020, 10:40
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Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, который ныне выступает за турецкий "Ризеспор", сообщила, что переболела коронавирусом.

Об этом она рассказала во время прямого эфира в Instagram.

Так, Морозюк сообщила, что две недели назад переболела болезнью, которая по симптомам похожа на COVID-19. Недуг длился 3-4 дня. По ее словам, в то время ей было очень плохо, но болезнь прошла без осложнений. Позже тест на коронавирус дал положительный результат. Морозюк заявила, что контактировала лишь с няней и своим ребенком, однако они чувствуют себя хорошо.

"Я повторно сдам анализ, но мне говорят, что болезнь уже прошла. Для них это очень важно, чтобы узнать, не являюсь ли я носителем и не заразна ли для других людей", - сказала Морозюк.

Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Instagram Ирины Морозюк
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Ранее "Апостроф" сообщал, что жена экс-игрока "Динамо" взбудоражила сеть новогодним фото.

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