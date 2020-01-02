Самый сексуальный подарок: жена экс-игрока "Динамо" взбудоражила сеть новогодним фото

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, который ныне выступает за турецкий "Ризеспор", взбудоражила сеть новогодним фото.

Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Так, девушка предстала в вызывающем виде на фоне новогодней елки. На ней было одето лишь нижнее белье, а на голове красовался красный бант.

Instagram Ирины МорозюкInstagram Ирины Морозюк

Напомним, Морозюк не впервые радует болельщиков эффектными фото и видео. Так, она хвасталась исполнением сексуального трюка с мячом. Также восхищение в сети вызвал ее боксерский поединок против Анны Мандзюк - супруги еще одного бывшего игрока "Динамо" Виталия Мандзюка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист "Динамо" забил красивый гол в Европе.