RU  UA  EN

четверг, 2 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.60
Меню
Спорт

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 января

12:03
Меган Маркл порадовала соцсети милым фото принца Гарри и сына Арчи
11:05
Будет руководить в ГБР делами расстрелов Небесной сотни: СМИ сообщили о назначении адвоката Януковича
10:52
Пополнение в семье: дочь Ольги Сумской снова беременна
07:52
Эстония потребовала от России вернуть ей две области: что происходит
07:00
Готовим легкий картофельный крем-суп и разгружаемся после Нового года

1 января

22:25
Трамп в новогоднюю ночь выдвинул Европе обвинения из-за Украины
21:50
Марш в Киеве к 111-летию Бандеры: эксклюзивные фото шествия с факелами
20:41
Госсекретарь США отменил свой визит в Украину: что произошло
19:04
3 мгновенных способа снять или облегчить похмелье - как вернуть себе лицо и бодрость
17:35
Хочу ходить по проспекту Бандеры: Сенцов выступил с неожиданным новогодним заявлением
15:04
В Британии нашли милейшего тюлененка, который наслаждается отдыхом на пляже и машет в камеру: фото
11:59
В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции: кому и за что будут платить
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Самый сексуальный подарок: жена экс-игрока "Динамо" взбудоражила сеть новогодним фото

четверг, 02 января 2020, 11:16
переглянути новину українською

Ирина Морозюк, жена бывшего игрока киевского "Динамо" Николая Морозюка, который ныне выступает за турецкий "Ризеспор", взбудоражила сеть новогодним фото.

Соответствующий снимок она опубликовала в Instagram.

Так, девушка предстала в вызывающем виде на фоне новогодней елки. На ней было одето лишь нижнее белье, а на голове красовался красный бант.

Instagram Ирины МорозюкInstagram Ирины Морозюк

Напомним, Морозюк не впервые радует болельщиков эффектными фото и видео. Так, она хвасталась исполнением сексуального трюка с мячом. Также восхищение в сети вызвал ее боксерский поединок против Анны Мандзюк - супруги еще одного бывшего игрока "Динамо" Виталия Мандзюка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бывший футболист "Динамо" забил красивый гол в Европе.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел марш в честь Степана Бандеры
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Арсенал - Манчестер Юнайтед - 2:0 Хроника матча, видео голов

Арсенал - Челси - 1:2 Хроника матча, видео голов

Вулверхэмптон - Манчестер Сити - 3:2 Хроника матча, видео голов

Лестер - Ливерпуль - 0:4 Хроника матча, видео голов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: