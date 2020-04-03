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У "Динамо" возникли проблемы с финансами

пятница, 03 апреля 2020, 14:50
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Известный журналист Артем Франков заявил, что у киевского "Динамо" существуют проблемы с финансами.

Об этом он рассказал на своем канале в YouTube.

В частности, Франков сообщил, что в сегодняшних условиях киевский клуб не может себе позволить пригласить именитого тренера из-за границы, так как на это у него нет средств. "Конечно, у "Динамо" сейчас имеется проблема с отсутствием денег", - сказал журналист.

Напомним, после 23 туров лидером украинской Премьер-лиги является донецкий "Шахтер", который набрал 59 очков. Второе-третье место с отставанием от лидера в 13 очков делят луганская "Заря" и киевское "Динамо". Информации о дате возобновления чемпионата пока не появилось.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент "Динамо" ответил на слухи о новом тренере.

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