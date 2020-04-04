"Есть договоренность". Ломаченко может стать тренером российского чемпиона

Анатолий Ломаченко, отец и тренер украинского чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко, может стать наставником российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Об этом сообщил отец и тренер бойца по правилам смешанных единоборств Абдулманап Нурмагомедов в интервью YouTube-каналу Big Money.

В частности, он заявил, что украинский специалист будет работать с его сыном, если удастся договориться о проведении боя по правилам бокса с легендарным боксером Флойдом Мэйвезером. "Если этот бой сделают, то моя задача - работать с Анатолием Ломаченко вместе. Это лучший дуэт отец-сын в боксе. Мы будем работать, у нас есть устная договоренность", - сказал Нурмагомедов-старший.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Ломаченко извинился перед болельщиками за скандальный пост.