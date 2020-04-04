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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Один из самых больших стадионов Европы был переоборудован для борьбы с коронавирусом: видео

суббота, 04 апреля 2020, 16:14
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Дортмундская "Боруссия" предоставила свой стадион "Сигнал Идуна Парк" для борьбы с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении клуба в Twitter.

"Боруссия" подает еще один пример в борьбе с коронавирусом. Отныне помещения "Сигнал Идуна Парк" будут предоставлены для обследования пациентов", - сказано в заявлении немецкого клуба.

Стадион "Боруссии" был построен в 1974 году под названием "Вестфаленштадион". В 2005 году он был переименован в "Сигнал Идуна Парк". На сегодняшний день его вместительность составляет 81,359 человек. Он является самым большим в Германии и одним из самых вместительных в Европе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что футболист рассказал о жуткой ситуации с коронавирусом в стране Южной Америки.

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