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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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"Тела прямо на улицах": футболист рассказал о жуткой ситуации с коронавирусом в стране Южной Америки

суббота, 04 апреля 2020, 14:44
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Аргентинский футболист Лукас Манчинелли, выступающий за "Депортиво" (Куэнка), рассказал о жуткой ситуации с коронавирусом в Эквадоре.

Слова игрока приводит Publi Sport.

Так, Мнчинелли рассказал, что с каждым днем ситуация в стране, где он выступает, становится все хуже. По его словам, в Эквадоре уже введен комендантский час. Выйти на улицу можно лишь в специально отведенное время. "В Гуаякиле тела умерших лежат просто на улицах. Больницы переполнены людьми. Уже многие заражены", - рассказал аргентинец.

На сегодняшний день в Эквадоре коронавирус выявлено у более 2 тыс. человек. Зафиксировано свыше 70 смертей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Испании от коронавируса скончался легендарный футболист "Реала".

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