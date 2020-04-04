"Тела прямо на улицах": футболист рассказал о жуткой ситуации с коронавирусом в стране Южной Америки

Аргентинский футболист Лукас Манчинелли, выступающий за "Депортиво" (Куэнка), рассказал о жуткой ситуации с коронавирусом в Эквадоре.

Слова игрока приводит Publi Sport.

Так, Мнчинелли рассказал, что с каждым днем ситуация в стране, где он выступает, становится все хуже. По его словам, в Эквадоре уже введен комендантский час. Выйти на улицу можно лишь в специально отведенное время. "В Гуаякиле тела умерших лежат просто на улицах. Больницы переполнены людьми. Уже многие заражены", - рассказал аргентинец.

На сегодняшний день в Эквадоре коронавирус выявлено у более 2 тыс. человек. Зафиксировано свыше 70 смертей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Испании от коронавируса скончался легендарный футболист "Реала".