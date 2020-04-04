Самая сексуальная гольфистка в истории показала свои любимые удары: видео

Американская гольфистка Пейдж Спиранац, которую называют самой сексуальной представительницей своего вида спорта в истории, порадовала поклонников видео со своими самыми любимыми ударами.

Соответствующим роликом спортсменка поделилась в Instagram.

Американка, находясь на карантине в своей квартире, разными способами послала мячик для гольфа в лунку. Одними из самых ярких стали ее удары с помощью груди и спиной к мячу. Всего за 10 часов видео уже посмотрело почти 700 тыс. человек.

Спиранац является очень популярной личностью в социальных сетях. Только в Instagram на нее подписано свыше 2 млн пользователей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у самой сексуальной гольфистки в истории украли интимные снимки.