История повторяется: сеть ужаснуло видео жесткого избиения полицией митингующих в Киеве

В ходе столкновения между протестующими и правоохранителями 17 декабря под стенами Верховной Рады в Киеве есть пострадавшие: в социальных сетях критически отнеслись к действиям полицейских.

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Особо негативную реакцию со стороны комментаторов вызвали видео, на которых можно увидеть, как полицейские бьют дубинками в том числе и уже лежащих людей.

Стоит отметить, что пострадавшие есть как среди протестующих, так и среди правоохранителей.

Некоторые пользователи социальных сетей сравнивают нынешние действия полицейских с временами Майдана.

По данным корреспондента "Апострофа", полиция возле входа для прессы в Раду затаскивала протестующих за машины и била лежачих.

Напомним, ранее "Апостроф" опубликовал эксклюзивное видео разгона протестующих под Верховной Радой.