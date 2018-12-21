​Путин в ночнушке и Медведев в лифчике: в сети показали фото картины, изъятой у художника в Питере

Питерский художник Константин Алтунин показал в музее культурной столицы РФ картину под названием "Правители", на которой изображены российский президент Владимир Путин и премьер-министр России Дмитрий Медведев в женском нижнем белье.

Об этом написал в Facebook известный российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Полиция изъяла из питерского музея картину художника Константина Алтунина "Правители", на которой изображены Владимир Путин и Дмитрий Медведев в женском нижнем белье. Эти дибилоиды боятся любой критики в свой адрес. Вот и картину даже испугались. Просто юмор. Просто искусство. Свобода самовыражения и ирония. А они не понимают. Они тупые советские чекисты. Они умеют только запрещать, сажать и убивать. Любую критику или иронию они воспринимают, как угрозу тоталитарному обществу, которое они создали...", - написал он.

Под постом посыпались забавные комментарии.

"Они уголовники. Для них отождествление с женщиной - значит опускание. Вспомните стишки, выбитые на могиле подлинного духовного наставника чмошника Вовы Путина, Лёни спортсмена. То-то и оно", "Дима, как ты постройнела за последние дни! - И не говори, Вова! Санкции мне явно идут на пользу! Может еще что-нибудь захватим? - Для тебя все что угодно, милая!", "Пусть ещё спасибо скажут, что изобразили их с изящными фигурами!", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", шоу Saturday Night Live показало ролик-пародию, в котором пошутили над встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине.