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​Появилось видео с места мощного взрыва на шахте в России

суббота, 22 декабря 2018, 16:33

Появилось видео масштабного взрыва на калийном руднике "Уралкалия" в Соликамске (РФ).

Соответствующие кадры опубликовал Mash.

Спустя шесть часов пожара под землей продолжают находится девять заблокированных шахтеров.

Шансы на их спасение невысоки, рассказал руководитель подрядной организации "Интерфаксу".

"У них есть средства индивидуальной защиты, специальные шахтные самоспасатели, но уже это время, к сожалению, закончилось. Шансы на их спасение невысокие", - говорится в сообщении.

Напомним, предварительно причиной возгорания стала вспышка метана, которая могла произойти как ввиду естественных процессов, так и возможных просчетов в безопасности организации горных работы на месте.

Как сообщал "Апостроф", 17 декабря в городе Дзержинский (Россия, Московская область) обрушилась кровля производственного здания.

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