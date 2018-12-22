Цинично накручивают рейтинг: сети обсуждают видео встречи Путина со слепой девушкой

В сети показали видео президента РФ Владимира Путина со слепой девочкой Региной Парпиевой.

Соответствующий пост с видео опубликовал в Facebook журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

""Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!": Слепая девочка Регина Парпиева попросила разрешения "увидеть" Путина руками. Самый трогательный момент дня!", - написал Смирнов.

Под постом появились комментарии "растроганных" россиян.

"У меня знакомый, слепой от диабета. Пенсия мизерная инсулин нужен только импортный выбивают с трудом. Программным обеспечиванием компьютеров для слепых государство не занимается, только энтузиасты. Я не говорю про говорящие телефоны. И т.д. и т.п.", "Свита "делает" сцаря на потребу восхищённо- заворожённых", "Особенно умиляет надпись в желтой рамке сверху. Аж прямо гордость распирает от прочитанного", "Слепой девочке простительно, она "видит" глазами своих *бнутых родителей", "Он в памперсах был?", - пишут с сарказмом пользователи.

«Можно я вас потрогаю? Вы очень красивый!»: Слепая девочка Регина Парпиева попросила разрешения «увидеть» Путина руками.

Самый трогательный момент дня! pic.twitter.com/nPXMmdGpnD — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 декабря 2018 г.

Как сообщал "Апостроф", пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что весь бред российской пропаганды - это творение самого главы Кремля.