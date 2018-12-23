Названы страны, не поддержавшие важный документ ООН по Украине: список

27 стран-членов ООН, среди которых РФ, Беларусь, Армения, Сербия, проголосовали против новой "крымской" резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму.

Об этом сообщает Европейская правда.

В частности, против принятия документа проголосовали Беларусь, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Армения, Эритрея, Зимбабве, Индия, Иран, Камбоджа, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, ЮАР, РФ, Сербия Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан и Чад.

При этом, 70 стран воздержались от голосования.

Отмечается, что в прошлом году документ поддержали 65 государств, против выступили 26. Например, в прошлом году против резолюции голосовали Филиппины, в этом году филиппинская делегация воздержалась. В то же время в этом году список голосов "против" пополнили Коморские острова и Чад.

Как сообщал "Апостроф", 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей".