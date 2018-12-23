SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео

После четырех переносов, на мысе Канаверал состоялся запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником ВВС США.

Об этом сообщается на Twitter странице SpaceX.

Как ранее отмечалось, в связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, который планировался в субботу с космодрома на мысе Канаверал, был отменен.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за внештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за 3 часа до старта сообщила о новом отмены. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода вблизи космодрома.

Как сообщал "Апостроф", ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска запустила 64 спутника в рамках миссии SSO-A SmallSat Express, при этом впервые была использована первая ступень, которая до этого применялась в двух других запусках. Также специалисты американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском, добились серьезного успеха, вернув на Землю первую ступень ракеты Falcon 9, которая выполняла роль разгонного блока. Кроме этого основатель компании SpaceX Илон Маск назвал имя первого космического туриста. Путешествия вокруг Луны совершит японский миллиардер Юсаку Маезава.