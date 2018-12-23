РУС. | УКР.

воскресенье, 23 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 декабря

17:56
Украинские пограничники в Азовском море получили новый катер: фото
17:30
В "Динамо" приняли неожиданное решение по новогодним сувенирам из-за российского клуба
17:27
Под Киевом автобус с пассажирами врезался в трактор: опубликовано фото
16:58
SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео
16:56
В России видный чиновник отправил дочь на отдых для малоимущих: в сети скандал
16:38
Кубок мира по биатлону: результаты и видео женского масс-старта в Нове Место
16:26
Под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины: детали
16:25
Две украинские биатлонистки вошли в топ-20 в масс-старте на Кубке мира
15:57
У Трампа подметили замашки, которые угрожают всему миру
15:28
Погода в Украине на Новый год: синоптик озвучила первый прогноз
14:59
В Киеве перекрывали станцию метро: что известно
14:50
В команде украинского боксера сделали заявление о возможном поединке с Ломаченко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

SpaceX с пятого раза запустили ракету с важным военным спутником: яркое видео

воскресенье, 23 декабря 2018, 16:58

После четырех переносов, на мысе Канаверал состоялся запуск ракеты Falcon 9 с военным спутником ВВС США.

Об этом сообщается на Twitter странице SpaceX.

Как ранее отмечалось, в связи с непогодой запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III ВВС США, который планировался в субботу с космодрома на мысе Канаверал, был отменен.

Запуск ракеты со спутником должен был состояться еще 18 декабря. Однако за семь минут до старта из-за внештатных показаний датчиков на первой ступени ракеты-носителя он был отменен. SpaceX перенесла его на среду. Но за 3 часа до старта сообщила о новом отмены. В четверг запуску помешала неблагоприятная погода вблизи космодрома.

Как сообщал "Апостроф", ракета Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска запустила 64 спутника в рамках миссии SSO-A SmallSat Express, при этом впервые была использована первая ступень, которая до этого применялась в двух других запусках. Также специалисты американской компании SpaceX, основанной Илоном Маском, добились серьезного успеха, вернув на Землю первую ступень ракеты Falcon 9, которая выполняла роль разгонного блока. Кроме этого основатель компании SpaceX Илон Маск назвал имя первого космического туриста. Путешествия вокруг Луны совершит японский миллиардер Юсаку Маезава.

Версия для печати
Нашли ошибку - выделите и нажмите Ctrl+Enter
Раздел: Мир Тема:
Теги: SpaceX, Falcon Heavy, видео, запуски

Поделиться

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

На пороге уничтожения еврозоны, спекуляции Европы на истории и "сдерживание" Трампа в США - ключевые события в мире

Путин может напугать своими "страшилками" только россиян, у США теперь другой оппонент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: