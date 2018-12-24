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Больше не братья: Лукашенко сделал резкое заявление об отношениях с Россией

понедельник, 24 декабря 2018, 21:57

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия больше не является для них братским народом, так как сама перестала воспринимать это понятие.

Об этом он заявил на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с РФ, передает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко отметил, что Россия для Беларуси является ключевым внешним партнером.

"Я уже не говорю братским государством, потому что, как меня информируют, в России это не воспринимается. Якобы пришли новые люди, которым это понятие неприемлемо. Что же, будем партнерами", - заявил он.

Лукашенко добавил, что в Беларуси всегда подчеркивали значимость этого взаимодействия.

"Всесторонний характер наших отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но также и для России. Они строятся на системной и, самое главное, плановой основе", - заявил белорусский президент.

Как сообщал "Апостроф", недавно Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Россию в отказе выплачивать компенсацию за проведения в РФ налогового маневра в нефтяной отрасли, невзирая на собственные обещания.

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