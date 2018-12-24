РУС. | УКР.

вторник, 25 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 декабря

05:32
Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку
04:27
​Особенности "гражданской" войны: офицер ВСУ показал видео для пропагандистов Путина
03:24
Астрономы приблизились к разгадке тайны происхождения Вселенной: сделано важное открытие
02:28
Секс по бумажке: в сети высмеяли новый фейк боевиков ДНР
01:25
Это личное: капеллан ВСУ поразил сеть историей о войне на Донбассе
00:18
Это не мост: в сети показали новые фото "забора" Путина в Крым

24 декабря

23:52
На Украину идет циклон: появился актуальный прогноз погоды на Рождество
23:31
Гиви подтверждает: в сети подняли на смех грозную силу боевиков Донбасса
23:15
Мольфарка раскрыла главную тайну 2019 года: кто станет президентом Украины
23:11
​Опасность близка: Запад предупредил Украину об обострении ситуации на Донбассе
22:55
Легенды мирового футбола снялись в фильме о расизме: опубликовано видео
22:34
Скандальный нардеп устроил драку с налоговиком времён Януковича: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Цунами в Индонезии: появились свежие данные о погибших и пропавших без вести

понедельник, 24 декабря 2018, 16:51

Число погибших и пропавших без вести 23 декабря и следствие разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, вызванное извержением вулкана Кракатау, возросло до 373 человек.

Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Индонезии, передает DW.

По данным ее представителей, еще 1,5 тысячи пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, до сих пор считаются пропавшими без вести 128 человек.

Большинство погибших, утверждают в службе, - индонезийские отдыхающие. Работу спасателей осложняет то, что многие места оставались труднодоступными из-за поваленных деревьев и обломки зданий, перекрывают дороги и улицы. По данным службы, в результате стихийного бедствия разрушено более 700 зданий. Около 12 000 местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Режим повышенной опасности из-за возможных повторных катаклизмы продлен еще на один день - до 27 декабря, передает агентство Reuters.

Первых жертв природного бедствия уже похоронили. В Южном Лаупунгу 16 жертв цунами были похоронены в братской могиле, сообщили местные военные.

Напомним, цунами произошло 22 декабря у берегов Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. По данным индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, причиной цунами могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау и вызванный им подводный оползень. Больше всего от природного бедствия пострадали жители округа Пандегланг.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли как минимум 832 человека.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

На пороге уничтожения еврозоны, спекуляции Европы на истории и "сдерживание" Трампа в США - ключевые события в мире

Путин может напугать своими "страшилками" только россиян, у США теперь другой оппонент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: