​Цунами в Индонезии: появились свежие данные о погибших и пропавших без вести

Число погибших и пропавших без вести 23 декабря и следствие разрушительного цунами, которое обрушилось на побережье Зондского пролива на западе Индонезии, вызванное извержением вулкана Кракатау, возросло до 373 человек.

Об этом в понедельник, 24 декабря, сообщили в службе по чрезвычайным ситуациям Индонезии, передает DW.

По данным ее представителей, еще 1,5 тысячи пострадавших получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, до сих пор считаются пропавшими без вести 128 человек.

Большинство погибших, утверждают в службе, - индонезийские отдыхающие. Работу спасателей осложняет то, что многие места оставались труднодоступными из-за поваленных деревьев и обломки зданий, перекрывают дороги и улицы. По данным службы, в результате стихийного бедствия разрушено более 700 зданий. Около 12 000 местных жителей были эвакуированы в безопасные районы. Режим повышенной опасности из-за возможных повторных катаклизмы продлен еще на один день - до 27 декабря, передает агентство Reuters.

Первых жертв природного бедствия уже похоронили. В Южном Лаупунгу 16 жертв цунами были похоронены в братской могиле, сообщили местные военные.

Напомним, цунами произошло 22 декабря у берегов Зондского пролива, разделяющего острова Ява и Суматра. По данным индонезийского агентства метеорологии, климатологии и геофизики, причиной цунами могло стать извержение вулкана Анак-Кракатау и вызванный им подводный оползень. Больше всего от природного бедствия пострадали жители округа Пандегланг.

Как сообщал "Апостроф", в сентябре в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли как минимум 832 человека.