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Цунами в Индонезии: появилась информация об украинцах в зоне бедствия

понедельник, 24 декабря 2018, 11:24

По предварительной информации Министерства иностранных дел, граждане Украины не пострадали в результате разрушительного цунами в Индонезии.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в Twitter.

"По предварительной информации, украинцев нет среди погибших и пострадавших от цунами в Индонезии", - отметил он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 23 декабря на побережье Зондского пролива на западе Индонезии обрушилось разрушительное цунами, вызванное извержением вулкана Кракатау. Число погибших составило, по предварительной информации, 222 человека. Также известно о 843 пострадавших и 28 пропавших безвести.

Кроме того, ранее в сентябре в результате землетрясения и цунами в Индонезии погибли как минимум 832 человека.

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