Вселенский патриарх ответил на обвинения РПЦ в получении взятки от Украины: видео

Вселенский патриарх Варфоломей прокомментировал обвинения Москвы в получении взятки за предоставление украинской православной церкви автокефалии.

Об этом Варфоломей заявил во время встречи с детьми, пишет греческое издание Orthodoxia.Info.

"Хотя Российская церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за предоставление этой автокефалии, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и сладостей с завода Порошенко", - сказал он.

Патриарх добавил, что президент Украины Петр Порошенко "от большой радости" отправил во Вселенский Патриархат пакеты конфет со своей фабрики.

Отметим, пророссийские СМИ неоднократно распространяли информацию о том, что президент Петр Порошенко якобы дал взятку патриарху Варфоломею за предоставление украинской православной церкви автокефалии. Однако, эта информация ни разу не подкреплялась фактами.

Как сообщал "Апостроф", Томос об автокефалии новой Православной церкви Украины можно считать вторым Крещением страны.

15 декабря в соборе Святой Софии в Киеве проходил Объединительный собор Украинских православных церквей.