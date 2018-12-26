​В России рухнул новый мост: фото, видео и реакция сети

В Дагестане (РФ) рухнул строящийся мост, открытие которого было запланировано на начало будущего года.

Об этом написал пользователь Vitauskas в Twitter.

"Ну, и какой праздник без новостей гонки вооружений. Вы будете смеяться, но у победителей Америки вновь упал мост. На этот раз в Дагестане, в городе Буйнакске. Три человека получили серьезные травмы. Ни один солдат агрессивного блока НАТО по-прежнему так и не пострадал", - говорится в сообщении.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Если бы он не упал, его подорвали бы солдаты НАТО", "Мосты от лукавого. Издревле Русичи переправлялись вброд и всех врагов били. Чем быстрее Россия освободится от этих бесовских сооружений, тем крепче встанет с колен!", "Я не понИмаю, они опоры для крымского со всех мостов пи*дили?", "За*бись, главное что восстанавливать никто не собирается. Это вам не ступени храма из трофейных танков делать", - пишут комментаторы.

Ну, и какой праздник без новостей гонки вооружений. Вы будете смеяться, но у победителей Америки вновь упал мост. На этот раз в Дагестане, в городе Буйнакске. Три человека получили серьезные травмы. Ни один солдат агрессивного блока НАТО по прежнему так и не пострадал pic.twitter.com/2HWedKpZY6 — Vitauskas (@Vitauskas_A) 25 декабря 2018 г.

Как сообщал "Апостроф", Керченский мост представляет собой печальное зрелище, напоминая не переправу, а забор из частокола.