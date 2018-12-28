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​Путин и котенок: российские юмористы сняли ролик, показав всю суть пропаганды Кремля

пятница, 28 декабря 2018, 22:12

Российские юмористы из Comedy Club сняли забавный ролик о котенке и президенте РФ Владимире Путине, который ярко и доходчиво показывает, что происходит на российских телеканалах.

Об этом написал российский оппозиционер, главный враг Путина Алексей Навальный в Facebook, опубликовав соответствующее видео.

"Скетч Камеди клаба про Путина. Довольно смешной. Камеди клабовцы испугались и этот скетч удалили. Таким образом ситуация с удаленным скетчем про Путина - сама по себе скетч. И тоже довольно смешной", - написал Навальный.

Как сообщал "Апостроф", российский юморист и актер Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал шутку о "чудной российской ракете" "Авангард" и ракетном ударе РФ по США.

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