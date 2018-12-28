​Известный российский юморист отличился шуткой о ракетном ударе по США: видео

Российский юморист и актер Иван Ургант в эфире шоу "Вечерний Ургант" рассказал шутку о "чудной российской ракете" "Авангард" и ракетном ударе РФ по США.

Об этом говорится в сообществе "Записки сумасшедшего" в Twitter.

"Шоу уродов! Ведущий Иван Угрант, радостно и весело, рассказывает, какую чудную ракету получила Россия к Новому году. Зал задорно смеется и хлопает", - говорится в сообщении.

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Как сообщал "Апостроф", в сети высмеяли шуточный календарь на 2019 год, который выпустило Министерство обороны России. Ранее сообщалось, что в сети жестко высмеяли испытание Путиным новой ракеты. Также сообщалось, что пассажирские самолеты предупредили об опасности из-за российской ракеты.