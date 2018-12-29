​Скорбят по убийце: Euronews оскандалилось с некрологом по убитому главарю ДНР

Европейское ежедневное информационное издание Euronews опубликовало список "известных людей", умерших в уходящем году, среди которых оказался главарь ДНР Александр Захарченко.

Статья, опубликованная Euronews вышла под названием "Ушедшие безвозвратно".

"У этих людей разные идеалы, разный путь к успеху, разные интересы. Но всех их объединяют страсть к делу, которому они посвятили жизнь, а также год смерти. Мы вспомнили о тех, кого мир потерял в 2018 году", - написало издание.

Далее идут фотографии и краткая биография известных личностей.

Среди такий известных имен как Юбер де Живанши, Стивен Хокинг, Арета Франклин, Джон Маккейн, Филип Рот, Шарль Азнавур, Монсеррат Кабалье, Бернардо Бертолуччи, Стэн Ли, Джордж Буш-старший, Олег Табаков, Иосиф Кобзон, Николай Караченцов, Людмила Алексеева внезапно оказался главарь так называемой ДНР Александр Захарченко.

"Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики получил смертельное ранение в результате взрыва, прогремевшего 31 августа в одном из городских ресторанов. Кто ответственен за случившееся - до сих пор не установлено. К вооруженным силам самопровозглашенной республики Захарченко присоединился в 2014 году. Вскоре он занял пост председателя Совета министров ДНР. В ноябре того же года он был избран главой республики", - написали в Euronews.

Как сообщал "Апостроф", на популярной торговой площадке Украины Rozetka.ua выставлена на продажу книга российского писателя и бывшего советника погибшего главы так называемой ДНР Александра Захарченко Захара Прилепина.