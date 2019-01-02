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Стало известно о смерти известного музыканта

среда, 02 января 2019, 20:49

В Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми.

Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на собственный источник.

Уточняется, что он умер после новогодней ночи. Эту информацию также подтвердили в Наро-Фоминском морге. Причину смерти определит экспертиза.

Как сообщает издание, брат певца рассказал, что экс-супруга Людмила была последней, кто видел его живым. Она навещала Кельми накануне праздников, 30 декабря. С тех пор музыкант не выходил на связь.

По данным издания, певец в последнее время жил затворником. Еще в декабре появилась информация, что у него есть проблемы со здоровьем.

Крис Кельми - советский и российский певец и композитор. Он является создателем музыкальных коллективов "Високосное лето" и "Рок-Ателье", а также был участником группы "Автограф".

Известность ему принесли такие хиты, как: "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

У певца были проблемы с алкоголем.

Как сообщал "Апостроф", в России скончался популярный актер Владимир Дыховичный, сын режиссера Ивана Дыховичного. Ему было 30 лет. Причиной смерти актера стали наркотики.

Ранее в России умер автор книги о "бандеризации Украины".

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