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ФСБ подтверждает теракт: стала известна правда о взрыве дома в России

четверг, 03 января 2019, 13:43

ФСБ РФ не откидает версию о теракте в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске (Россия), вследствие чего погибли около 40 жителей.

Об этом сообщает Znak.com, ссылаясь на источник в силовой среде.

По информации издания, накануне ЧП квартиру на третьем этаже подъезда № 7 в доме на Карла Маркса, 164 снял одинокий мужчина (предположительно, выходец из стран Средней Азии), а уже 6:08 утра 31 декабря произошел сам взрыв.

Проверяя все возможные версии, силовики сначала озвучили, что рванул бытовой газ. Но в то же время, просмотрев камеры наблюдения, заметили подозрительного мужчину. Вскоре было установлено, что он может быть причастен к экстремистской деятельности.

Экстренно проверив объекты с массовым пребыванием людей в городе на камерах ТЦ "Континент" был замечен подозрительный мужчина внешне похожий на бездомного, который 1 января осматривал урны около ТЦ. Из одной из урн мужчина что-то достал и ушел. После задержания человека с видео, оказалось, что устройство, извлеченное из урны – сотовый телефон с присоединенными к нему проводами и объектом, похожим на самодельное взрывное устройство.

"Бомж решил украсть телефон и каким-то образом умудрился оборвать провода так, что фактически обезвредил взрывчатку. В результате она не сработала", - утверждает источник сайта.

Сразу же по найденному телефону, который и должен был привести в действие бомбу в урне, спецслужбы развернули спецоперацию.

В результате силовики недалеко от ТЦ "Континент" вышли на частную "Газель", в ней оказались несколько мужчин. При задержании они начали отстреливаться, в результате трое были убиты, а сама машина взорвалась. Предварительно, в авто у преступников также была взрывчатка с поражающими элементами: гильзами. По неподтвержденной информации, она взорвалась.

Четвертому подозреваемому удалось скрыться. Пока нет данных, был ли он рядом с "Газелью" или снимал квартиру во взорвавшемся доме. Но есть данные о том, что в ночь на 2 января в городе была развернута масштабная операция по его задержанию. Из-за этого, возможно, люди наблюдали ОМОН и кинологов в домах на Ленина 91 и 91/1.

Четвертого подозреваемого убили при задержании на съемной квартире только днем 2 января, сообщил источник. О результатах осмотра его квартиры ничего неизвестно.

Неофициально известно, что силовики все-таки связывают все события, но пока не дали им какой-либо правовой оценки. Всю картину восстанавливает ГСУ СК России. Оперативное сопровождение оказывает УФСБ по Челябинской области.

Источники издания в ФСБ России в Москве при этом подтверждают версию о теракте.

Как сообщал "Апостроф", утром, 3 января, спасатели нашли под завалами на месте взрыва дома в Магнитогорске (Россия) тело еще одного погибшего ребенка.

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