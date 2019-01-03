​Обрушение дома в России: уже почти 40 жертв, опознаны 22 человека

Утром, 3 января, спасатели нашли под завалами на месте взрыва дома в Магнитогорске (Россия) тело еще одного погибшего ребенка. (информация по состоянию на 9:40 по Киеву)



Об этом сообщают в оперативном штабе российского МЧС.

Таким образом число жертв трагедии выросло до 38, из них семеро (по другим данным - четверо) - дети.

Известно также, что уже опознаны тела 22 погибших в результате обрушения, в том числе трое детей.

Судьба еще троих человек остается неизвестной. По предварительной информации, среди них детей нет.

Вместе с тем В МЧС РФ не исключают, что людей под завалами может быть больше, чем указано в списках.

Ранее сообщалось, что одного из пострадавших в тяжелом состоянии перевезли в областную больницу Челябинска.

Напомним, обрушение части жилого дома произошло утром в понедельник, 31 декабря. Причиной, по предварительным данным, стал взрыв бытового газа. Следственный комитет РФ, в свою очередь, возбудил уголовное дело по факту обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Статья - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России прогремел мощный взрыв на газопроводе. Высота огненного факела составляла около 15 метров.