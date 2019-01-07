​Глава РПЦ заявил о вреде интернета и гаджетов: в сети смеются

В сети с юмором обсуждают заявление московского патриарха Кирилла о негативном воздействии гаджетов и интернета на человека.

Об этом написали российские СМИ.

"Конечно, это очень опасно для человека, это дегуманизация человеческой личности. Мы ведь становимся людьми, мы развиваем человеческие качества из личного общения, мы обмениваемся мыслями, мы обмениваемся чувствами. А все это богатство заменяется обменом информацией через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого последствиями", - заявил он.

По словам патриарха, каждый раз, используя то или иное электронное устройство, пользователь может "передать конфиденциальную информацию, даже не осознавая этого".

"Всякий раз, когда вы пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать где вы находитесь, точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. Поэтому всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский контроль над человеческим родом", - отметил Кирилл.

В сети поднялась волна сарказма по этому поводу.

"Представил себе Гундева, исполняющего Chris Rea - Road to Hell (1989) - кстати, там побольше критики современного общества, чем в посланиях начальника РПЦ", "Это он про зависимость от церкви и конкретно РПЦ? Так и до амонитской ереси договорится. Богослужение на дому. Ноль доходов. Ноль брюликов. Ноль яхт. Кирилл на трамвае. Духовная жизнь. "Не укради". Класс", "Дегуманизация личности? Оставаться свободными? Это Кирилл, тот самый, что "светский гуманизм не учитывает фактора искажённой природы человека...склонности к греху...употребление свободы во зло"? Ишь как его томосом-то...Похоже, до человекопоклонничества один шаг остался", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", из-за вручения Украине Вселенским патриархом томоса, в России заявили про анафему Варфоломею.