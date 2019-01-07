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​Сети повеселило рождественское видео с "раненым" Путиным

понедельник, 07 января 2019, 09:28

Российский президент Владимир Путин пришел на рождественский молебен в церковь с пластырем на пальце.

Об этом написал в Twitter журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов, опубликовав соответствующее видео.

""Что у вас с рукой?": Путин пришел в храм с пластырем на пальце", - подписал он видео.

На кадрах лидер РФ с улыбкой потирает палец, заклеенный пластырем.

Под постом сразу появились саркастические комментарии.

"Медведева твоего тыкал..", "Обрезание делал", "Об ручку двери в своем аурусе порезался)))", "Тренировался свечи правильно ставить", "С утра нарезал салат овощной. Палец порезал. Бывает", "Кадилом задел Кирюша...", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", кремлевские пропагандисты заявили, что в 2018 году президент России Владимир Путин сказал фразу, которая должна быть написана на его могильной плите.

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