Хороните быстрее: в сети вспомнили главные слова Путина в 2018 году

Кремлевские пропагандисты заявили, что в 2018 году президент России Владимир Путин сказал фразу, которая должна быть написана на его могильной плите.

Так, российский журналист Дмитрий Смирнов на своей странице в Twitter предположил, что свои главные слова Путин сказал, говоря о ядерном уничтожении мира.

"Главная фраза 2018 года - о российском ответно-встречном ядерном ударе: "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" Впервые с времен Российской империи мы заявили, что будем стоять на своем до конца. Когда-нибудь эти слова напишут на памятнике Путину", - написал Смирнов.

Напомним, говоря о вероятном ядерном ударе, Путин в марте 2018 года заявил, что если кто-то решил уничтожить Россию, то Москва имеет право нанести ядерный удар.

"Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?" — сказал тогда Путин, разозлив соцсети.

В этот раз пользователи также с сарказмом отнеслись к пафосному предложению пропагандиста, предложив поскорее хоронить Путина.

Также пользователи допустили, что Смирнов и Путин живут в одной больной реальности.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети высмеяли смертельный "подарок" под елочку россиянам от Путина.