РУС. | УКР.

вторник, 8 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.65
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 января

05:27
​Хитом сети стало видео с рассказом российского священника о лицемерии Путина
04:38
​В Беловежской пуще зубры отбились от стаи голодных волков: видео
03:31
​На Донбассе ликвидировали российского наемника по кличке "Шнур": опубликованы фото
02:42
Популярный курорт в России стал жертвой мощного шторма: видео разрушений
01:43
​Появились подробности скандального ограбления прокурорами и полицией магазина в Киеве
00:29
​Пьяная компания напала в Херсоне на врача "скорой помощи"

7 января

23:47
Еда закончилась: в сети показали печальные фото супермаркета на оккупированном Донбассе
23:31
В Украине посреди зимы в сугробе расцвели цветы: опубликованы фото
23:02
​Глава РПЦ заявил о вреде интернета и гаджетов: в сети смеются
22:59
Крушение корабля у берегов Турции: появился документ с именами украинцев
22:34
Боевики задержали одного из спонсоров "русской весны": детали
22:10
В Киеве пьяный водитель устроил масштабное ДТП и драку: фото с места ЧП
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Беловежской пуще зубры отбились от стаи голодных волков: видео

вторник, 08 января 2019, 04:38

В сети появилось видео, как в Беларуси стадо зубров не испугалось волчьей стаи и прогнало их прочь.

Соответствующее видео опубликовало "Радыё Свабода" в Facebook.

На видео видно, как заснеженной ночью голодные волки начали окружать стадо зубров и те от испуга начали было бежать, кто куда. И вдруг, будто услышав сигнал вожака, вернулись назад и пошли в наступление на хищников.

Как сообщал "Апостроф", недавно по улицам Ровно, вырвавшись на свободу, бегала огромная свинья.

А 11 ноября под Киевом, в районе Чернобыльской АЭС, произошло ДТП с несколькими пострадавшими с участием дикого животного.

Ранее в Полтавской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения автомобиля и лося.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Обострение войны в Украине, подъем ультраправых и значительные беспорядки в Европе: прогноз французского политолога на 2019 год

Алмазы и уран: зачем Россия борется за влияние в Африке

"Майдан" в Париже, конец Меркель и прощание с Туманным Альбионом - главное в мире

Британия на грани раскола, игра мускулами на Ближнем Востоке и "иранское" яблоко раздора - ключевые события в мире

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: