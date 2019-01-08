​В Беловежской пуще зубры отбились от стаи голодных волков: видео

В сети появилось видео, как в Беларуси стадо зубров не испугалось волчьей стаи и прогнало их прочь.

Соответствующее видео опубликовало "Радыё Свабода" в Facebook.

На видео видно, как заснеженной ночью голодные волки начали окружать стадо зубров и те от испуга начали было бежать, кто куда. И вдруг, будто услышав сигнал вожака, вернулись назад и пошли в наступление на хищников.

Как сообщал "Апостроф", недавно по улицам Ровно, вырвавшись на свободу, бегала огромная свинья.

А 11 ноября под Киевом, в районе Чернобыльской АЭС, произошло ДТП с несколькими пострадавшими с участием дикого животного.

Ранее в Полтавской области произошло смертельное ДТП в результате столкновения автомобиля и лося.