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​Подготовка к полетам на Марс: появились первые фото и видео новой ракеты от компании Илона Маска

суббота, 12 января 2019, 04:42

11 января в сети показали фото нового космического корабля Starship от SpaceX, который американская частная компания Илона Маска будет использовать для тест-запусков и сбора телеметрии.

Снимок глава компании показал у себя в Twitter.

Эта версия ракеты, которая выглядит в стиле "ретро", будет использована для суборбитальных тестов и сбора полетной информации

"На стартовой площадке SpaceX в Техасе только что была закончена сборка тестовой ракеты Starship. Это настоящее фото, а не иллюстрация", - написал он.

По словам Маска, этот вариант ракеты, который называется Starship Hopper (по аналогии с Grasshopper — тест-ракетой, на которой SpaceX отрабатывала технологии Falcon 9), будет использован для суборбитальных тестов типа VTOL — "вертикально взлетел и сел".

Орбитальная версия Starship будет выше представленной, с большим количеством метановых двигателей Raptor, с более толстой оболочкой, гладкой и зеркальной поверхностью, а также с плавно изогнутой носовой секцией.

Испытательные полеты пройдут на площадке компании в Бока-Чика, штат Техас, — там, где Starship Hopper и был собран. По словам Маска, пробный тест-запуск "Стархоппера" может произойти в ближайшие недели.

19 ноября 2018 года Маск заявил, что новая ракета вместе с космическим кораблем будет носить название Starship, а огромная маршевая ступень — Super Heavy. Этот проект затеян для того, чтобы доставлять людей на Луну и обратно, на Марс и в другие места Солнечной системы.

В лучшем случае первая миссия на Марс с экипажем и пассажирами может состояться до конца 2020-х годов.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали фото старого снимка марсолета, о создании которого сейчас заявил Илон Маск.

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